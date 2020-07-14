Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
14 июля митрополит Псковский и Порховский Тихон с братией Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря посетил родину преподобного Симеона Псково-Печерского – деревню Вехно Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в обители.
Два года назад в деревне Вехно освятили храм в честь преподобного Симеона, построенный по благословению отца Иоанна Миронова – духовника благотворительного фонда «Детская миссия». Храм был создан при Доме трудолюбия для детей-сирот.