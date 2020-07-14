0
20:47
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:36
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
19:54
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
19:28
ВИДЕО: О новом месте работы и достойной конкуренции рассказала выпускница ПсковГУ
19:19
Псковский губернатор поздравил выпускников-отличников ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:16
ВИДЕО: Как выглядит Псков с купола церкви Косьмы и Дамиана
18:12
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
Еще новости
Общество

Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского

Автор фото: иеромонах Матфей

14 июля митрополит Псковский и Порховский Тихон с братией Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря посетил родину преподобного Симеона Псково-Печерского – деревню Вехно Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в обители.

Автор фото: иеромонах Матфей

Два года назад в деревне Вехно освятили храм в честь преподобного Симеона, построенный по благословению отца Иоанна Миронова – духовника благотворительного фонда «Детская миссия». Храм был создан при Доме трудолюбия для детей-сирот.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
14 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
14 июля 2020
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 июля 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
ВИДЕО: О новом месте работы и достойной конкуренции рассказала выпускница ПсковГУ
14 июля 2020
ВИДЕО: О новом месте работы и достойной конкуренции рассказала выпускница ПсковГУ
Псковский губернатор поздравил выпускников-отличников ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2020
Псковский губернатор поздравил выпускников-отличников ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ВИДЕО: Как выглядит Псков с купола церкви Косьмы и Дамиана
14 июля 2020
ВИДЕО: Как выглядит Псков с купола церкви Косьмы и Дамиана
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
14 июля 2020
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов
14 июля 2020
В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов

Идет загрузка...