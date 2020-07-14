Псковские рестораны и кафе откроют залы для посетителей с 15 июля

20:58, 14 июля 2020, ПАИ

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам и барам в Псковской области разрешили открыть свои залы и помещения для посетителей с 15 июля. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Исключение составляют объекты общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах и торговых комплексах. Но они могут обслуживать клиентов навынос или торговать дистанционным способом.

Отмечается, что точки общественного питания могут открыть свои залы и помещения для посетителей только при обязательном соблюдении специализированных рекомендаций Роспотребнадзора.

При этом посетители обязаны в местах общественного питания, деятельность которых разрешена, находиться в масках (за исключением времени приема пищи), а также перед посещением надевать перчатки либо обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.

При входе в кафе, столовые, рестораны всем посетителям будут проводить термометрию, чтобы не допускать в зал клиентов с повышенной температурой. Владельцы точек общепита будут нести ответственность за соблюдение всех предписаний.