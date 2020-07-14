Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

20:47, 14 июля 2020, ПАИ

В указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 14 июля 2020 г. № 1292, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 10 июля 2020 г. № 1279» дополнить словами «, от 14 июля 2020 г. № 1292»;

2) в подпункте 1 пункта 2:

а) абзац первый подпункта «в» изложить в следующей редакции:

«в) по 28 июля 2020 г. посещение гражданами ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, в том числе аттракционов надувных, иных развлекательных и досуговых заведений. Указанный запрет не распространяется на случаи:»;

б) подпункт «ж» признать утратившим силу;

3) в подпункте 3 пункта 2:

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах (комплексах), иных объектах, имеющих на территории (в здании, строении, помещении) совокупность объектов розничной торговли и (или) предприятий по оказанию услуг (далее - предприятия общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах), за исключением:

обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;»;

б) в подпункте «в» слово «соляриев,» исключить;

в) подпункт «е» признать утратившим силу;

4) в подпункте 4 пункта 2:

а) абзац третий подпункта «д.1» признать утратившим силу;

б) подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) в период по 28 июля 2020 г.:

носить одноразовые маски, или многоразовые маски, или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг (в том числе в объекте предприятия общественного питания, за исключением времени приема пищи), на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения социальной дистанции до других граждан, предусмотренной подпунктами «а», «д.1» настоящего подпункта, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим указом;

носить перчатки в общественном транспорте, включая легковое такси, в объектах религиозных организаций;

в местах приобретения товаров, услуг (в том числе в объекте предприятия общественного питания) носить перчатки либо при входе в торговый зал объекта розничной торговли, помещение оказания услуг обрабатывать руки дезинфицирующим средством;»;

5) пункт 2 дополнить подпунктами 22 – 24 следующего содержания:

«22) предприятиям общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах) осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) осуществлять при входе в объект предприятия общественного питания измерение температуры тела посетителей бесконтактным термометром и не допускать в объект предприятия общественного питания посетителей с повышенной температурой тела;

б) не допускать нахождение в объекте предприятия общественного питания посетителей без одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов, за исключением времени приема пищи;

в) выполнять Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 30 мая 2020 г.;

23) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения, осуществлять деятельность с обязательным выполнением:

а) санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;

б) подпункта 8.3 настоящего пункта - в случаях, не регламентированных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;

в) при проведении индивидуальных занятий по практическому вождению транспортными средствами следующих условий:

осуществление перед каждым занятием и после каждого занятия уборки салона транспортного средства с применением дезинфицирующих средств, в том числе дезинфекции контактных поверхностей салона;

осуществление перед каждым занятием измерения температуры тела инструктора и обучаемого бесконтактным термометром, недопущение на занятие инструктора или обучаемого с повышенной температурой тела;

осуществление обработки рук инструктора и обучаемого дезинфицирующими средствами;

недопущение нахождения в салоне транспортного средства инструктора и обучаемого без одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов, а также перчаток;

осуществление после каждого занятия сквозного проветривания салона транспортного средства;

24) организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги соляриев, в период по 28 июля 2020 г. осуществлять деятельность в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи и с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта.»;

6) в подпункте 2 пункта 3 слово «соляриев,» исключить;

7) в пункте 3.1:

а) в подпункте 2 слово «соляриев,» исключить;

б) подпункт 3 признать утратившим силу;

в) в подпункте 5 цифры «17, 19 - 22» заменить цифрами «17 - 22»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В период по 28 июля 2020 г. рекомендовать гражданам:

1) в возрасте старше 65 лет, гражданам, которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, а также беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах;

2) в возрасте старше 60 лет посещать объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, только с 9.00 до 11.00;

3) в возрасте моложе 60 лет не посещать объекты розничной торговли с 9.00 до 11.00;

4) при совершении прогулок не посещать детские игровые площадки.»;

9) пункт 14 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Губернатор области М. Ведерников.