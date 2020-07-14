Водитель мотоцикла погиб в Стругокрасненском районе
49-летний водитель мотоцикла погиб на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 14 июля, пишут очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам свидетелей дорожно-транспортного происшествия, водитель грузовой автомашины «КАМАЗ» не уступил дорогу мотоциклу в районе деревне Цапелька.
«Мотоцикл ехал со стороны Питера, а «КАМАЗ» со стороны Пскова, «КАМАЗ стал сворачивать на съезд налево, где лежит мотоцикл. Мотоцикл от удара улетел на обочину», – написал в группе очевидец.
Пассажирку мотоцикла госпитализировали.