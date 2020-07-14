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Водитель мотоцикла погиб в Стругокрасненском районе

Фото из группы "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

49-летний водитель мотоцикла погиб на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 14 июля, пишут очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожно-транспортного происшествия, водитель грузовой автомашины «КАМАЗ» не уступил дорогу мотоциклу в районе деревне Цапелька. 

Фото из группы "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

«Мотоцикл ехал со стороны Питера, а «КАМАЗ» со стороны Пскова, «КАМАЗ стал сворачивать на съезд налево, где лежит мотоцикл. Мотоцикл от удара улетел на обочину», – написал в группе очевидец.

Пассажирку мотоцикла госпитализировали.

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