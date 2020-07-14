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Общество

Россия и Белоруссия могут возобновить транспортное сообщение в ближайшие дни

Россия и Белоруссия в ближайшие дни смогут возобновить транспортное сообщение. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам своего рабочего визита в Москву.

«Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», – сообщил Роман Головченко.

Кроме этого, в ходе переговоров с российской стороной обсуждались вопросы о том, «как будут формироваться условия поставок энергоносителей на следующие годы». «Договорились о том, что эта работа будет продолжена дальше в рамках экспертных групп. Вопросы поставок на 2020 год, как я сказал, мы урегулировали, теперь обсуждаем будущие поставки», – отметил Роман Головченко.

По его словам, в последнее время в связи с пандемией снизились объемы взаимной торговли между Белоруссией и РФ. «Сейчас рынки восстанавливаются, наши предприятия активно восстанавливают поставки», – добавил Роман Головченко.

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