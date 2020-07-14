Михаил Ведерников рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове

23:05, 14 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове.

«Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Филиппова, Героя Советского Союза родом из деревни Захарово Порховского района, – отметил он. – С начала оккупации 16-летний Алексей Филиппов ушёл в партизаны, где несколько лет бился за свободу родной земли. Сразу после освобождения района в феврале 1944 года его призвали на службу в армию, а в июле – отправили на фронт».

Губернатор рассказал, что Алексей Филиппов отличился в боях за освобождение Польши – к тому времени он был младшим сержантом и командовал отделением 89-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта. «При прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла он первым бросился в атаку, ведя за собой бойцов, ворвался в траншею и в рукопашном бою уничтожил 5 немецких солдат», – рассказал он.

«Во время штурма немецкой высоты он преодолел минное поле, гранатой взорвал вражеский пулемёт, был ранен, но продолжал сражаться. За проявленные мужество и героизм Алексей Филиппов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После демобилизации служил в пожарной охране в городе Волжский Волгоградской области, где он и прожил до 2005 года», – добавил Михаил Ведерников.