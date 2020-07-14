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Общество

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой

В ряде стран фиксируются проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Как пишет ТАСС, соответствующую информацию предоставил сервис Downdetector.

В России на сбои чаще всего жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего на сбои в работе мессенджера указывают пользователи в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Португалии, Бразилии, Колумбии и Мексике.

Около 74% пользователей WhatsApp, сообщивших о сбоях, испытывают проблемы с соединением, 21% жалуется на сложности в отправлении и получении сообщений, 3% не могут войти в свою учетную запись.

 

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