В санатории можно попасть без справки о коронавирусе

07:00, 15 июля 2020, ПАИ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал изменения в приказ, согласно которому пункт об обязательной справке об отсутствии новой коронавирусной инфекции упраздняется. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Абзац четвертый (прием в медицинские и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, осуществляется на основании результатов лабораторного исследования биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученных не позднее чем за два календарных дня до даты отъезда) признать утратившим силу», - говорится в приказе.

Согласно документу, принимать граждан на лечение в санаторно-курортные организации будут при наличии справки об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, выданной за три дня до отъезда. Ранее требовалась такая справка, выданная за 14 дней до отъезда.