Рост числа работ с высокими оценками за ЕГЭ отметил Рособрнадзор

07:47, 15 июля 2020, ПАИ

Предварительные результаты первых ЕГЭ, прошедших 3 июля, позволяют говорить о росте среднего балла, а также доли работ с высокими оценками. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

«Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%», - сказал Музаев.

На ЕГЭ по литературе средний балл также вырос на 2,9, отметил он. Участников, набравших 81-100 баллов, стало больше на 4,6%, а количество работ на 100 баллов увеличилось сразу в полтора раза, до 1 154. При этом на 1,53% сократилась доля участников, не преодолевших минимальный порог.

Результаты ЕГЭ по информатике, по словам Музаева, оказались сопоставимы с прошлогодними: средний балл остался практически на том же уровне, как и доля сдающих, не преодолевших минимальный порог. Доля работ на 81-100 баллов сократилась на 2,1%, всего в стране написали 533 работы на 100 баллов.

ЕГЭ по информатике, географии и литературе состоялись 3 июля. Заявления на ЕГЭ по литературе подали более 58 тыс. человек, на экзамен по географии - около 17 тыс. человек, по информатике - свыше 98 тыс. человек.