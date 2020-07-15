0
09:12
Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой
08:08
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
23:05
Михаил Ведерников рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове
21:23
Очную образовательную деятельность разрешили в Псковской области
20:58
Псковские рестораны и кафе откроют залы для посетителей с 15 июля
20:47
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:36
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
Еще новости
Общество

Стандарт на школьную форму утвердят в России

Минпромторг намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября, пишет газета «Известия» со ссылкой на министерство.

Новые требования коснутся таких элементов одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В качестве основных критериев будут взяты показатели безопасности, качества ткани и комфортной носки, чтобы школьники могли носить вещи из них целый день, не испытывая неудобств. Стандарт будет добровольным, но при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам документа.

На данный момент на законодательном уровне не установлено понятие «школьная форма», а из детской одежды не выделяют категорию вещей, которая предназначена для учебных заведений. Изготовители одежды для детей придерживаются общего технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В связи с этим идея о создании дополнительных требований к школьной форме представляется особенно актуальной.

С этим согласны и специалисты Росстандарта. «Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Росстандарте также рассказали, что действие предварительного национального стандарта будет ограниченным, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ или же отменить его в случае, если опыт будет негативным. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой
15 июля 2020
Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
15 июля 2020
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
Михаил Ведерников рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове
14 июля 2020
Михаил Ведерников рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове
Очную образовательную деятельность разрешили в Псковской области
14 июля 2020
Очную образовательную деятельность разрешили в Псковской области
Псковские рестораны и кафе откроют залы для посетителей с 15 июля
14 июля 2020
Псковские рестораны и кафе откроют залы для посетителей с 15 июля
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
14 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
14 июля 2020
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 июля 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области

Идет загрузка...