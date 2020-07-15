Стандарт на школьную форму утвердят в России

08:26, 15 июля 2020, ПАИ

Минпромторг намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября, пишет газета «Известия» со ссылкой на министерство.

Новые требования коснутся таких элементов одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В качестве основных критериев будут взяты показатели безопасности, качества ткани и комфортной носки, чтобы школьники могли носить вещи из них целый день, не испытывая неудобств. Стандарт будет добровольным, но при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам документа.

На данный момент на законодательном уровне не установлено понятие «школьная форма», а из детской одежды не выделяют категорию вещей, которая предназначена для учебных заведений. Изготовители одежды для детей придерживаются общего технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В связи с этим идея о создании дополнительных требований к школьной форме представляется особенно актуальной.

С этим согласны и специалисты Росстандарта. «Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Росстандарте также рассказали, что действие предварительного национального стандарта будет ограниченным, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ или же отменить его в случае, если опыт будет негативным.