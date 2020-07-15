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Общество

Главные недостатки отдыха в России перечислили туристы

Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги, пишет Lenta.ru.

С проблемой переплаты столкнулись 48,51 процента путешественников, 21,6 процента пожаловались на низкий уровень сервиса и остались недовольны тем, как их обслуживали в отелях.

Кроме того, 8,2 процента туристов были возмущены нахальным поведением местных владельцев жилья, а 6,7 процента респондентов пожелали, чтобы все соблюдали социальную дистанцию.

Меньше всего отдыхающих на российских курортах респондентов разочаровали пляжи и общепит (по 2,2 процента голосов) и некачественная уборка номеров (1,5 процента).

Ранее в июле отдыхающие в Сочи сняли на видео огромные очереди на подъемник в горах. На кадрах видно столпотворение людей возле подъемника. Автор, снимая происходящее на камеру смартфона, называет толпы туристов одним из главных недостатков отдыха.

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