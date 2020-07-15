Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой

09:12, 15 июля 2020, ПАИ

Почти 80 тысяч рублей собрали неравнодушные жители Псковской области, чтобы помочь 7-летней Насте Андреевой с ДЦП. На курс реабилитации остается собрать всего 10 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное отделение Детского фонда в соцсети «ВКонтакте».

Настя родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. «Девочка мечтает сделать первые шаги, а для этого нужно пройти курс реабилитации», - рассказали в организации.

Пришло время очередного курса: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. Процедуры стоят более ста тысяч рублей.

Помочь Насте можно следующими способами:

1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;

2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;

3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;

Реквизиты:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

БИК 045805722

ИНН 6027006057

4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.