Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой
Почти 80 тысяч рублей собрали неравнодушные жители Псковской области, чтобы помочь 7-летней Насте Андреевой с ДЦП. На курс реабилитации остается собрать всего 10 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное отделение Детского фонда в соцсети «ВКонтакте».
Настя родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. «Девочка мечтает сделать первые шаги, а для этого нужно пройти курс реабилитации», - рассказали в организации.
Пришло время очередного курса: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. Процедуры стоят более ста тысяч рублей.
Помочь Насте можно следующими способами:
1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;
2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;
3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;
Реквизиты:
Р/с 40703810600000000141
Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057
4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.