0
09:12
Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой
08:08
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
23:05
Михаил Ведерников рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове
21:23
Очную образовательную деятельность разрешили в Псковской области
20:58
Псковские рестораны и кафе откроют залы для посетителей с 15 июля
20:47
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:36
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
Еще новости
Общество

Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой

Фото: Детский фонд.

Почти 80 тысяч рублей собрали неравнодушные жители Псковской области, чтобы помочь 7-летней Насте Андреевой с ДЦП. На курс реабилитации остается собрать всего 10 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное отделение Детского фонда в соцсети «ВКонтакте».

Настя родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. «Девочка мечтает сделать первые шаги, а для этого нужно пройти курс реабилитации», - рассказали в организации.

Пришло время очередного курса: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. Процедуры стоят более ста тысяч рублей.

Помочь Насте можно следующими способами:

1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;

2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;

3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;

Реквизиты:
Р/с 40703810600000000141
Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057

4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой
15 июля 2020
Всего 10 тысяч осталось собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
15 июля 2020
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
Михаил Ведерников рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове
14 июля 2020
Михаил Ведерников рассказал о порховском Герое Советского Союза Алексее Филиппове
Очную образовательную деятельность разрешили в Псковской области
14 июля 2020
Очную образовательную деятельность разрешили в Псковской области
Псковские рестораны и кафе откроют залы для посетителей с 15 июля
14 июля 2020
Псковские рестораны и кафе откроют залы для посетителей с 15 июля
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
14 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
14 июля 2020
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 июля 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области

Идет загрузка...