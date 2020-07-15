Полицейские неделю разыскивают 87-летнюю великолучанку
Великолукские полицейские уже неделю разыскивают 87-летнюю пенсионерку Евгению Кондратьеву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Пожилая женщина ушла из дома на улице Матвея Кузьмина 7 июля. Пока её поиски не принесли положительных результатов.
Пропавшая была одета в светлую ветровку длиной до пояса, светло-голубые брюки с узорами, светлые туфли и шляпку светлого цвета. При себе имела пакет, в котором находились кошелёк – клатч коричневого цвета и пенсионное удостоверение.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.