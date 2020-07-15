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Общество

Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов

Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М». За восемь лент эксплуатации не было выявлено ни одной неисправности, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Зверева.

«Аппараты «Авента-М» прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений», - отметил Владимир Зверев.

За всё время производства и поставок ИВЛ неисправностей в работе аппаратов найдено не было. Производство аппаратов ИВЛ «Авента-М» на Уральском приборостроительном заводе началось в 2013 году. За восемь лет на предприятии было изготовлено около 2 500 аппаратов.

9 и 12 мая в московской и петербургской больницах произошли пожары и погибли всего семь человек. После произошедшего уральский завод отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М». Росздравнадзор приостановил использование в стране данных аппаратов ИВЛ.

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