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Общество

«Единая Россия» и лидеры политических партий разных стран мира обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом

С лидерами политических партий разных стран мира «Единая Россия» обсудила вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Противодействие подобным кризисам требует кооперации между странами, считают международные эксперты.

В ходе межпартийного круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев указал на неустойчивость принципов глобализации и необходимость усиления международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие лидеры авторитетных парламентских партий Китая, Японии, Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР.

«Казалось бы, при возникновении общей опасности приверженность всех стран мира таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должна укрепляться. Однако кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались десятилетиями, оказались неустойчивыми. Не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генсекретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь. Они не могли получать необходимые в нынешней чрезвычайной ситуации фармацевтические препараты, медтехнику, предметы первой необходимости», — сказал Дмитрий Медведев.

Медведев также отметил, что в условиях пандемии доверие к власти является критически важным, и добавил, что во время самоизоляции единороссы объединили десятки тысяч волонтёров и собрали значительные пожертвования от членов партии, которые направили на помощь гражданам и врачам.

«Безопасность людей — то, чем мы будем руководствоваться и в дальнейшем. Учитывая представительскую функцию политических партий, призываю всех наших коллег информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер. Люди должны точно знать, что власти реально делают для их поддержки», — подчеркнул председатель «Единой России».

Руководители политических партий Африки, Европы и Азии поблагодарили партию «Единая Россия» за организацию диалога и Россию — за помощь в борьбе с коронавирусом. Несмотря на разность идеологий, все участники круглого стола акцентировали внимание на необходимости международного сотрудничества.

Заведующий международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао подчеркнул, что в борьбе за общее будущее нужно отказаться от «менталитета холодный войны», а страны «должны взяться за руки».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал круглый стол, который организовала «Единая Россия», мероприятием «уникальным по представительству».

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