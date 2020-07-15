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Общество

Шествие «Бессмертного полка» намерены отложить на сентябрь

Шествие «Бессмертного полка», которое было отменено 9 мая и перенесено на 26 июля, снова отложат. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, близкого к мэрии Москвы.

По словам источника, подготовка к шествию в столице пока не началась. Вероятно, «Бессмертный полк» состоится 2 сентября.

Другой собеседник издания, близкий к руководству одного из российских регионов, также подтверждает эту дату. Он объясняет перенос шествия ситуацией с коронавирусом. При этом федеральный чиновник называет причиной жаркую погоду – участникам акции может стать плохо из-за духоты.

«Бессмертный полк» должен был состояться 9 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом был перенесен. Новой датой шествия президент России Владимир Путин объявил 26 июля.

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