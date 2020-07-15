Автомобиль сгорел в Себеже

09:42, 15 июля 2020, ПАИ

В Себеже на улице Строителей сгорел автомобиль ВАЗ-21093 1993 года выпуска, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 14 июля в 12:10. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в приборной панели автомобиля.

Кроме того, в этот же день в 16:33 в деревне Симаново Пушкиногорского района сгорела надворная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар произошёл в 19:47 на улице Германа в Новоржеве. В ангаре сгорел мусор на площади 15 квадратных метров. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.