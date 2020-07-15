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Общество

Многоквартирные дома для переселенцев в Великолукском и Дновском районах сдадут к сентябрю и октябрю

Фото ПАИ

Два многоквартирных дома в рамках программы расселения граждан из аварийного жилого фонда построят в Великолукском и Дновском районах к 1 сентября и 1 октября соответственно. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ходе совещания 15 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета отметил, что в Псковской области реализуются сразу три этапа строительства домов для переселенцев из аварийного жилого фонда. В рамках первого этапа идёт строительство двух многоквартирных домов в Великолукском и Дновском районах.

«Мы планируем, что к сентябрю дома будут полностью построены, уже сейчас 70-80% готовность домов, – рассказал Сергей Грахов. – Рисков мы не видим, срывов сроков строительства нет. Подрядчики выполняют поставленные задачи. Великолукский район также является участником второго этапа строительства, уже объявлены конкурсные процедуры. 23 июля конкурс состоится и будет выбран подрядчик, который приступит к строительству нового дома».

Вице-губернатор Василий Осипов пояснил, что президент России обозначил строительство жилых домов приоритетом. «Это задача для региона очень непростая, и без строительства домов для жителей из аварийного жилья мы эту задачу выполнить не сможем», – пояснил он присутствующим на совещании представителям Великолукского, Дновского и Новоржевского районов.

Администрация Великолукского района сообщила, что готовность дома для переселенцев составляет 70%. «Ведутся все виды работ, мы стараемся принять все меры, чтобы сдать объект к 1 сентября», – заверил представитель муниципалитета. В рамках второго этапа строительства домов для переселенцев в Великолукском районе уже выбирают площадку.

Глава Дновского района Михаил Шауркин рассказал, что степень готовности 31-квартирного жилого дома для переселенцев составляет 75%. Уже возведено три этажа, завершены работы по стропильной системе дома, прокладке водоснабжения, водоотведению, обустроена вентиляция и дренажная система. «Отставаний нет», – заверил глава муниципалитета.

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