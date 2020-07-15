Псковская ГРЭС проводит предремонтные гидравлические испытания тепловых сетей

11:40, 15 июля 2020, ПАИ

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проводят предремонтные гидравлические испытания трубопроводов и запорной арматуры магистральных тепловых сетей и теплотрасс потребителей поселка Дедовичи.

В связи с этим в течение дня в поселке будет ограничена подача горячего водоснабжения. Испытания проводятся до входных задвижек на тепловых узлах при давлении 12,5 кгс/см2 и температуре воды, не превышающей 40°С. В результате будут выявлены скрытые дефекты в структуре металла и дефекты арматуры на магистральных трубопроводах.

Мероприятия осуществляются в рамках профилактики и ремонта системы теплоснабжения поселка Дедовичи для подготовки к будущему отопительному сезону. По итогам испытаний будет скорректирована летняя ремонтная программа, что позволит гарантировать максимально надежное теплоснабжение жителей в зимний период.