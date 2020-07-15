В Псковской области стартовала онлайн-платформа проекта по ранней профориентации

11:47, 15 июля 2020, ПАИ

В Псковской области стартовал третий этап проекта «Билет в будущее». Это обновленная платформа проекта по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций, который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» с 2018 года и помогает подросткам осознанно выбрать профессиональную траекторию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект состоит из трех этапов: онлайн-диагностики, профориентационных мероприятий и индивидуальных рекомендаций, которые участники получают по итогу. В этом году часть профориентационных мероприятий пройдет в онлайн-формате.

В Псковской области школьники смогут пройти практические мероприятия по 12 компетенциям: «Ландшафтный дизайн», «Производство мебели», «Социальная работа», «Дошкольное воспитание», «Бухгалтерский учет» и др. Для проведения мероприятий в различных форматах подготовлено 5 площадок, которые оборудованы и оснащены всеми нужными инструментами для реализации компетенций.

«Уже с конца июля мы запускаем профориентационные мероприятия в онлайн-формате. Мы смогли вместе с экспертным сообществом перевести профессиональные пробы с наставниками проекта в дистанционный формат, и уже с конца июля учащиеся 6–11-х классов из самых разных уголков страны смогут погрузиться в реальную профессиональную деятельность по разным компетенциям. Особенностью проекта в текущем году стала свободная регистрация детей и родителей. Мы надеемся, что такой подход позволит подключить родителей к процессу профессионального самоопределения детей», — рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

В современной жизни все меняется очень быстро. Переучиваться, совершенствовать навыки и искать новые пути развития приходится постоянно. Сверхзадача проекта «Билет в будущее» — научить правильно оценивать ресурсы и делать осознанный выбор.

«Невозможно сейчас спланировать карьеру, идти по ней в течение всей жизни, придется регулярно корректировать траекторию профессионального развития, исходя из сложившихся факторов, придется научиться работать с выбором регулярно. Если раньше помочь с выбором могли центры профориентации, родители, то сейчас ребятам нужно самим принимать решение и, к сожалению, в очень юном возрасте. Проект нацелен на то, чтобы через определенную механику научить этому ребенка. В каждой профессии есть свое суперсвойство, в нашем движении Ворлдскиллс есть ребята-чемпионы, которые стали лучшими в своей профессии, фактически стали супергероями. Современный мир предоставляет бесчисленное количество возможностей каждому реализовать себя. Проект «Билет в будущее» — возможность найти свою суперсилу и стать суперпрофессионалом», — подчеркнул генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Онлайн-диагностика на платформе проекта и профессиональные пробы в онлайн-формате будут доступны во всех уголках страны. Инфраструктуру для полного цикла проекта, включая очные мероприятия, предоставили 78 регионов России.

Стать участником проекта может любой школьник с 6 по 11 класс. Для этого нужно зайти на платформу и пройти тестирование. Все тесты и онлайн-курсы сделаны в легком игровом формате. Каждый участник сможет сам определить — что выбрать и сколько этапов пройти. Участвовать в «Билете в будущее» можно много раз. Если появилось желание попробовать себя в чем-то новом, в проект можно вернуться.