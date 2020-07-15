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Общество

Опочецкий район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото районной газеты «Красный маяк»

76-ю годовщину освобождения Опочецкого района от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители муниципалитета 15 июля, передаёт корреспондент газеты «Красный маяк».

Возложение цветов к воинскому захоронению в Опочке состоялось при ограниченном количестве человек с соблюдением социальной дистанции и других эпидемиологических требований. В мероприятии принял участие глава района Юрий Ильин.

Фото районной газеты «Красный маяк»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в адрес жителей Опочецкого района поздравительное письмо. «Опочецкая земля сполна познала все тяготы оккупации. Массовые расстрелы жителей, непосильный труд, лагеря, издевательства и пытки – сегодня сложно представить, что пережили наши соотечественники на этой земле. И всё равно они находили в себе силы для сопротивления и борьбы», – говорится в обращении.

Фото районной газеты «Красный маяк»

«В этот день мы отдаём долг мужеству погибших и говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район. Мы должны сделать всё, чтобы память о героях и жертвах тех страшных лет была сохранена и передана нашим потомкам. Это – наша история, которую мы должны помнить и чтить», – добавил губернатор.

Михаил Ведерников пожелал каждому жителю Опочецкого района мира, удачи, счастья и благополучия.

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