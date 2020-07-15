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Общество

Беспилотные такси могут появиться в Москве в 2024 году

Первые беспилотные такси могут появиться на дорогах Москвы уже в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта России Алексея Семенова.

Во время онлайн-дискуссии, которую организовал Росконгресс, Алексей Семенов рассказал, что 2024 год – время, когда появится возможность запустить беспилотные такси. Это удастся реализовать только при условии эффективной реализации плана, разрабатываемого сейчас на основе заинтересованных ведомств: Минтранс, МВД, Минпромторг.

В настоящий момент в Москве в рамках эксперимента проводится тестирование беспилотных такси «Яндекса», которые в будущем смогут обходиться без водителя.

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