Восемь многодетных семей в Псковской области получили в подарок новые автомобили
15 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручит ключи от восьми 14-местных микроавтобусов «ГАЗель NEXT» многодетным семьям, имеющим в своем составе 10 и более детей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Новые автомобили получат мать 12 детей Наталья Ларионова (Опочецкий район), мать 10 детей Надежда Михайлова (Куньинский район), отец 11 детей Михаил Палютин (Псков), мать 11 детей Екатерина Шеленкова (Пыталовский район), мать 10 детей Светлана Томилена (Великолукский район), мать 11 детей Ирина Хохлова (Псков), отец 10 детей Андрей Чернодедов (Остров-3) и отец 11 детей Василий Титенок (Псков).
«Автомобиль – это мечта всей моей жизни, – рассказал Андрей Чернодедов. – Самостоятельно купить было нереально. Не могу словами выразить свою радость. Жду не дождусь, когда приеду и покажу его детям. У нас был старый микроавтобус, но он себя изжил. Мы ездили и на море, и в Сибирь на нем. Автомобиль очень нужен, чтобы детей в школу отвезти, в секцию, в музыкальную школу. Спасибо всем, кто принимал участие в том, чтобы подарить нам такой дорогой подарок».