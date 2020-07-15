0
14:25
В Псковской области планируют ежегодно вручать автомобили многодетным семьям
14:08
Восемь многодетных семей в Псковской области получили в подарок новые автомобили
13:55
«Люди соскучились по путешествиям»: более 6 тысяч туристов посетили Изборск после карантина
13:08
Как идёт реставрация церкви Св. Косьмы и Дамиана с Примостья (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:45
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
12:36
Опочецкий район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
12:25
«Август будет более достойным»: в июле жары в Псковской области не обещают
Еще новости
Общество

Восемь многодетных семей в Псковской области получили в подарок новые автомобили

Фото ПАИ

15 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручит ключи от восьми 14-местных микроавтобусов «ГАЗель NEXT» многодетным семьям, имеющим в своем составе 10 и более детей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Новые автомобили получат мать 12 детей Наталья Ларионова (Опочецкий район), мать 10 детей Надежда Михайлова (Куньинский район), отец 11 детей Михаил Палютин (Псков), мать 11 детей Екатерина Шеленкова (Пыталовский район), мать 10 детей Светлана Томилена (Великолукский район), мать 11 детей Ирина Хохлова (Псков), отец 10 детей Андрей Чернодедов (Остров-3) и отец 11 детей Василий Титенок (Псков).

Фото ПАИ

«Автомобиль – это мечта всей моей жизни, – рассказал Андрей Чернодедов. – Самостоятельно купить было нереально. Не могу словами выразить свою радость. Жду не дождусь, когда приеду и покажу его детям. У нас был старый микроавтобус, но он себя изжил. Мы ездили и на море, и в Сибирь на нем. Автомобиль очень нужен, чтобы детей в школу отвезти, в секцию, в музыкальную школу. Спасибо всем, кто принимал участие в том, чтобы подарить нам такой дорогой подарок».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Псковской области планируют ежегодно вручать автомобили многодетным семьям
15 июля 2020
В Псковской области планируют ежегодно вручать автомобили многодетным семьям
Восемь многодетных семей в Псковской области получили в подарок новые автомобили
15 июля 2020
Восемь многодетных семей в Псковской области получили в подарок новые автомобили
«Люди соскучились по путешествиям»: более 6 тысяч туристов посетили Изборск после карантина
15 июля 2020
«Люди соскучились по путешествиям»: более 6 тысяч туристов посетили Изборск после карантина
Как идёт реставрация церкви Св. Косьмы и Дамиана с Примостья (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 июля 2020
Как идёт реставрация церкви Св. Косьмы и Дамиана с Примостья (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
15 июля 2020
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Опочецкий район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
15 июля 2020
Опочецкий район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
«Август будет более достойным»: в июле жары в Псковской области не обещают
15 июля 2020
«Август будет более достойным»: в июле жары в Псковской области не обещают
17 июля пригородный поезд Псков – Великие Луки отправится в первый рейс
15 июля 2020
17 июля пригородный поезд Псков – Великие Луки отправится в первый рейс

Идет загрузка...