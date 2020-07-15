«Дом брошен на произвол судьбы»: Полтора месяца великолучане живут без горячей воды

14:50, 15 июля 2020, ПАИ

Жители Великих Лук вынуждены жить без горячей воды с начала лета. Соответствующую жалобу разместила местная жительница Татьяна Дмитриева на сайте губернатора Псковской области.

«В жилом доме по улице Малышева, 28 до июня горячая вода была с большими перебоями, а с начала июня её вообще нет», - отметила Татьяна Дмитриева.

Великолучанка отметила, что управляющая компания «Заречный район», которая обслуживает дом, уверяет жильцов, что неисправен бойлер для подогрева воды и он не пригоден для ремонта.

«Нужен капитальный ремонт системы водоснабжения в доме, а как жить без воды, не имея возможности помыться?» - отметила местная жительница, добавив, что подъезды также требуют внимания управляющей компании.

«Косметического ремонта подъезды не видели, наверное, со времён сдачи дома, - рассказала Татьяна Дмитриева. – Управляющая компания не может вставить выбитые стёкла, и всё настежь зимой и летом – дом брошен на произвол судьбы».

Великолучане просят губернатора помочь с решением проблемы и рассмотреть вопрос о срочном капитальном ремонте системы водоснабжения.

Ответственной за решение этого вопроса была назначена глава администрации Великих Лук Любовь Романова.