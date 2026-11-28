Всероссийский Дед Мороз раскрыл самые необычные детские желания
Желания научиться летать и читать чужие мысли стали самыми необычными детскими просьбами к Всероссийскому Деду Морозу. Об этом сказочный персонаж из Великого Устюга рассказал в интервью РИА Новости.
По словам зимнего волшебника, среди оригинальных предновогодних пожеланий от детей также встречаются запросы на говорящих котов, живых кукол, волшебные палочки и различные суперсилы.
Ранее всероссийский Дед Мороз рассказал о своей главной мечте.
Напомним, главная вотчина Всероссийского Деда Мороза расположена в Великом Устюге. Он был официально назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году. Туристы приезжают туда на экскурсии, а также ради встреч со сказочными героями и хозяином резиденции. День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября.