Всероссийский Дед Мороз раскрыл самые необычные детские желания

09:43, 28 ноября 2026, ПАИ

Желания научиться летать и читать чужие мысли стали самыми необычными детскими просьбами к Всероссийскому Деду Морозу. Об этом сказочный персонаж из Великого Устюга рассказал в интервью РИА Новости.

​По словам зимнего волшебника, среди оригинальных предновогодних пожеланий от детей также встречаются запросы на говорящих котов, живых кукол, волшебные палочки и различные суперсилы.

Ранее всероссийский Дед Мороз рассказал о своей главной мечте.

​Напомним, главная вотчина Всероссийского Деда Мороза расположена в Великом Устюге. Он был официально назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году. Туристы приезжают туда на экскурсии, а также ради встреч со сказочными героями и хозяином резиденции. День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября.