Проект из Пушкинских Гор победил во всероссийской программе «Городские интонации»

11:14, 28 ноября 2026, ПАИ

Проект предпринимателей из Пушкинских Гор «Горы Вдохновения» стал победителем всероссийской программы «Городские интонации», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале на платформе MAX.

Награду автору проекта Ирине Орландини-Авруцкой вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Программа реализуется при поддержке Минстроя России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Горы Вдохновения» заняли первое место в номинации «Предприниматели для горожан». Проект создан на базе сообщества «Заповедные Люди», объединившего местный бизнес и активистов. За два года команда разработала туристическую карту с 70 локациями, запустила гастроферму и отель, а также организовала фестиваль «Розовая Масленица». Кроме того, в районе проводят гастроужины с дегустацией крафтовой продукции и сидра из яблок, собранных в садах у дома, где жил писатель Сергей Довлатов.

«Объединяя усилия бизнеса, активных людей и возможности президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», мы делаем наши небольшие города и посёлки уютными и привлекательными, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Поздравляю команду проекта с победой! Благодарю инициативных жителей региона за энергию, нестандартные идеи и создание новых точек притяжения».



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX





Ирина Авруцкая более 33 лет живёт в Пушкинских Горах, её семья приобрела здесь дом. Более 20 лет она занимается стратегиями в сфере туризма и гостеприимства и мечтает развивать Пушкинские Горы. Последние два года она реализует свой проект «Горы вдохновения» – частную инициативу, поддержанную другими предпринимателями. Проект объединяет сообщество, культуру и бизнес для продвижения территории.

В интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский» Ирина Авруцкая подчеркнула, что туристические проекты должны нести пользу и для жителей Пушкиногорского района, и привлекать туда тех, кто, возможно, захочет остаться там жить. По её словам, поект «Горы вдохновения» предлагает инвесторам рассматривать информационные продукты о различных инициативах и событиях. И без работы с местным населением эта деятельность невозможна.