Светофор возле «Империала» ремонтируют сегодня в Пскове

09:20, 28 ноября 2026, ПАИ

Ремонт светофора на перекрёстке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии запланирован в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом ранее сообщили в канале администрации города в мессенджере MAX.

Работы должны были стартовать в 09:00 и продолжиться до их полного завершения.

Водителей призывают пересекать участок в соответствии с установленными дорожными знаками и Правилами дорожного движения, а также заранее учитывать проведение ремонта при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове введена новая схема движения. Однако, несмотря на чёткие указания, некоторые автомобилисты пока продолжают ездить по привычной траектории, игнорируя новые требования. Как не нарушить ПДД и не получить штраф, выяснил «Первый Псковский».