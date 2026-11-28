Главную новогоднюю ёлку начали устанавливать в Пскове

10:34, 28 ноября 2026, ПАИ

Монтаж главной новогодней ёлки на Октябрьской площади началася в Пскове сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















Перед монтажом специалисты освободили центр Октябрьской площади: демонтировали каркас патриотической инсталляции «Россия начинается здесь», чтобы освободить место под ёлку. На установку и украшение дерева уйдёт несколько дней: на нём разместят гирлянды и игрушки.

Параллельно в разных районах Пскова уже идёт монтаж праздничных декораций и иллюминации. Работы планируют завершить до середины декабря. Троицкий мост будет украшен объёмным еловым «поясом» и светодиодной «баской» из гирлянд с блестящими подвесными снежинками и новогодними шарами.

Пешеходный мост нарядится в еловое обрамление с мерцающей гирляндой, светодиодными фигурами ангелов, рождественскими звёздами и красными бантами. Центр города оформят фигурными уличными консолями со звёздами и блёстками разных форм.