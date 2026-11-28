Полевое занятие для новичков проведёт сегодня «ЛизаАлерт»

10:04, 28 ноября 2026, ПАИ

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области проведёт полевое обучение для всех желающих старше 18 лет. Как сообщили ПАИ в отряде, занятие состоится в Пскове 28 ноября в 11:00.

Сбор участников организован на автобусной остановке «Орлецы-1», само обучение пройдёт в Корытовском лесопарке. Инструкторы отряда обучат добровольцев ориентированию по компасу, работе с навигатором в условиях поиска людей и основам радиообмена.

Ранее аналогичное полевое обучение отряд организовал 15 ноября в Великих Луках.