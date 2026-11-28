Рождественский пост начался у православных христиан

10:19, 28 ноября 2026, ПАИ

Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября. В отличие от других постов, Рождественский пост не является переходящим: он длится ровно 40 дней, с 28 ноября по 6 января. На следующий день после завершения поста, 7 января, верующие отмечают Рождество Христово.

Этот период также называют Филипповым, поскольку он стартует сразу после дня памяти апостола Филиппа. Рацион во время поста исключает мясо, птицу, молочные продукты и яйца, однако разрешает рыбу и морепродукты в определённые дни. Условно период делят на три этапа. С 28 ноября по 19 декабря разрешена рыба и растительное масло, кроме понедельника. С 20 декабря по 1 января рыбу едят только по выходным. Самый строгий третий этап, с 2 по 6 января, предполагает горячую пищу с маслом лишь в выходные, а в будни – сырые овощи и фрукты.

От соблюдения поста освобождаются беременные, кормящие женщины, дети до 14 лет, пожилые, больные, военные и люди, занятые тяжёлым физическим трудом. Духовная сторона предполагает отказ от вредных привычек, ссор и развлечений. Венчания в это время не проводятся, а креститься разрешено. Священники допускают празднование мирского Нового года с постным столом и умеренным послаблением правил.