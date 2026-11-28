На снег обращали внимание на Руси в этот день

09:02, 28 ноября 2026, ПАИ

28 ноября по народному календарю отмечается память трех христианских мучеников – Гурия, Самона и Авива, живших в III–IV веках, пишет calend.ru. В народном календаре в эту дату отмечался Гурьев.

Согласно преданию, Гурия и Самон схватили и пытались заставить поклониться языческим богам, но они отказались. Христиан подвергли пыткам, а затем бросили в темницу, где они провели несколько лет. Видя непреклонность мучеников, язычники обезглавили их. Диакон Авив, которого тоже поминают в этот день, пострадал во времена императора Лициния. Его арестовали по доносу и склоняли к поклонению идолам. После того как Авив отказался сделать это, его сожгли заживо, однако тело его осталось невредимым. Родные погребли Авива в одной гробнице с Гурием и Самоном.

В народе считалось, что Гурий помогает лечению зубных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой. Говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». А еще верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых Святок.

Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена. Считалось, что это даст здоровья лошадям. На Гурия люди вообще уделяли этим животным много внимания: «Гурьян без лошади, что зима без января». Существовала даже особая примета: «Коли кони на Гурия ржут – это к добру». Смотрели и на приметы погоды. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.