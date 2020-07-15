Опасная для собак болезнь выявлена в Псковской области

14:51, 15 июля 2020, ПАИ

Вспышка болезни Ауески у пушных зверей и собак выявлена в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Отмечается, что болезнь Ауески была выявлена в июне в великолукском приюте «Приют малый» у бродячей собаки. Собаку обнаружили в деревне Баландино Великолукского района вблизи недействующей животноводческой фермы и доставили в приют. Сейчас в организации из-за выявленной болезни введён карантин и действует ряд ограничительных мероприятий.

В связи с регистрацией в Псковской области болезни Ауески пушных зверей и собак Россельхознадзор в решении по регионализации территории РФ изменил статус региона на неопределённый по указанной болезни.

Болезнь Ауески – вирусная инфекция, поражающая нервную систему домашних и диких млекопитающих, некоторыми своими симптомами напоминает бешенство, которое передается от собак человеку.