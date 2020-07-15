Застолье псковичей закончилось поножовщиной
Вечером 13 июля застолье двоих псковичей закончилось поножовщиной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мужчины распивали спиртное в доме на улице Мичуринской в Пскове. В ходе застолья между ними возник конфликт, после чего 52-летний мужчина ударил 34-летнего собутыльника ножом в грудь. Потерпевший получил проникающее ножевое ранение.
Полицию вызвала соседка, которая услышала шум. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову задержали подозреваемого – ранее судимого за убийство. Нож был изъят.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 стать 111 УК РФ.