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Застолье псковичей закончилось поножовщиной

Вечером 13 июля застолье двоих псковичей закончилось поножовщиной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчины распивали спиртное в доме на улице Мичуринской в Пскове. В ходе застолья между ними возник конфликт, после чего 52-летний мужчина ударил 34-летнего собутыльника ножом в грудь. Потерпевший получил проникающее ножевое ранение.

Полицию вызвала соседка, которая услышала шум. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову задержали подозреваемого – ранее судимого за убийство. Нож был изъят.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 стать 111 УК РФ.

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