Застолье псковичей закончилось поножовщиной

15:00, 15 июля 2020, ПАИ

Вечером 13 июля застолье двоих псковичей закончилось поножовщиной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчины распивали спиртное в доме на улице Мичуринской в Пскове. В ходе застолья между ними возник конфликт, после чего 52-летний мужчина ударил 34-летнего собутыльника ножом в грудь. Потерпевший получил проникающее ножевое ранение.

Полицию вызвала соседка, которая услышала шум. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову задержали подозреваемого – ранее судимого за убийство. Нож был изъят.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 стать 111 УК РФ.