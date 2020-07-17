Георгий Пономарёв: Любая активность лучше, чем ничего

12:30, 17 июля 2020, ПАИ

Вся фитнес-индустрия переживает нелегкие времена. Три месяца простоя не прошли даром. Даже после снятия ограничений клиенты не спешат в спортзал — опасаются вируса. Как выстоять и не сдаться в коронакризис и после него, рассказал директор ООО «Супер фитнес» Георгий Пономарёв.

- Георгий, как давно вы открылись после вынужденного перерыва?

- Все по-разному. До недавнего времени я руководил пятью клубами в разных регионах. В Твери запрет на работу сняли 23 июня, в Пскове и Великих Луках — 1 июля и с 8 июля разрешили работать в Новгороде. Санитарно-эпидемические требования в регионах тоже отличаются.

- Как пережили этот период?

- Один из клубов — в Твери — пришлось закрыть. Сотрудники потеряли работу. Сейчас мы пытаемся найти деньги, которые нужно вернуть клиентам. Многие люди сейчас опасаются возобновлять тренировки, и их можно понять. Одно дело покупать клубную карту в марте, другое — в июле.

- Лучших сотрудников удалось сохранить?

- С одной стороны, можно говорить о том, что фитнес стал более профессиональным, остались те, кто смог держаться на плаву. С другой стороны, большое количество людей потеряли работу. Есть клубы, где остались только администратор и управляющий. Весь штат потерян.

- За время трехмесячного карантина ваши тренеры искали новые формы работы, предлагали клиентам онлайн-тренировки?

- Конечно, и онлайн-тренировки, и тренировки на улице. Про тренеров могу сказать, да, есть успешные, у которых настолько сильны и собственный огонь, и навыки мотивации, что они способны вывести людей на улицу и в жару, и в дождь, и на тренировку без душа, и вообще в любых условиях.

- Из псковских клубов тоже ушли тренеры за время простоя?

- Да, и это понятно. Люди не могли все это время сидеть без денег. Они уходили на другую работу, меняли деятельность. Это лучше, чем находиться в подвешенном состоянии. В нашей сфере остались только фанаты, типичные бессребреники, которые жить не могут без любимого дела.

В этом можно найти плюс. Остались люди, по-настоящему преданные своему делу. Безусловно, остались самые профессиональные и преданные. Эти люди научились жить в новой реальности, проводить тренировки в новых условиях. Но рассказывать об этом как о положительном моменте тоже не совсем верно.

- Рассчитываете на поддержку государства?

- Мы собрали документы и подали заявки в два банка на получение льготного займа для пострадавших отраслей под 2% годовых. Если удастся сохранить 90% сотрудников до нового года, тогда прощают и тело займа и проценты по нему. Сейчас ждем решения. Если удастся получить заём, это будет хорошей поддержкой — позволит сохранить рабочие места, а часть расходов сократить.

- В Автономную некоммерческую организацию «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) не пробовали обращаться? Они предоставляют микрозаймы на льготных условиях, разработали продукт специально для пострадавших за время эпидемии предпринимателей.

- У нас в прошлом есть опыт успешного сотрудничества с Фондом. В прошлом году я принимал участие в конкурсе «Территория бизнеса — территория жизни» и стал одним из победителей в номинации ЗОЖ, получил приз, который стал для меня хорошим рекламным ресурсом. Я открыт для любого сотрудничества.

- У вас есть стратегия по выходу из кризиса?

- Если бы я знал, где эта волшебная кнопка, рассказал бы с удовольствием коллегам. Безусловно, сейчас любая активность лучше, чем ничего. Моя стратегия — просто работать в нынешних экономических условиях с нынешним состоянием рынка, доходов людей и конкуренции. Предоставлять услуги по максимуму и соблюдать все санитарные требования, которые сейчас предъявляют. Будем работать, искать понимания у арендаторов. Фитнес как сфера деятельности не исчезнет. И я этим точно заниматься не перестану. К счастью, не я один. Со мной рядом есть люди, преданные своему делу. Я уверен, что мы выживем. Будем работать и делать все возможное, чтобы остаться на плаву.