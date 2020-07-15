Пропавшего в Псковском районе 71-летнего пенсионера нашли
Найден пропавший в Псковском районе 71-летний пенсионер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
10 июля вечером возле деревни Крипецкое-1 Псковского района Николай Николаев ушёл в лес за ягодами и не вернулся. 15 июля в болотистой местности недалеко от деревни Сабижи Псковского района полицейские и специалисты МЧС обнаружили пенсионера.
В настоящее время он находится дома, с ним всё в порядке.