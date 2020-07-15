0
17:39
Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области
17:25
Игорь Феоктистов стал директором курорта «Хилово»
17:17
25 градусов тепла обещают метеорологи псковичам
16:38
Анна Кузыченко рассказала, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября
16:03
Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля
15:58
ВИДЕО: Псковские многодетные семьи получили 14-местные «ГАЗели»
15:53
Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля
Еще новости
Общество

Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля

18 июля жителей Псковской области ждет важное музыкальное событие - концерт ведущих музыкантов Пскова в формате кинопаркинга, который Театрально-концертная дирекция организует совместно с администрацией Псковской области. Это благотворительный концерт  в поддержку медицинских работников региона, пострадавших от COVID19, все собранные средства пойдут на их реабилитацию.

Партнером проекта наряду с другими СМИ выступает и Псковское агентство информации.

На концерте планируется провести розыгрыш сертификатов на многократное посещение спектаклей Псковского театра драмы и концертов областной филармонии, велосипед Stels Navigator, а также бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов.

18 июля, в субботу, в 18:00 на парковочной площадке базы отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты Пскова, среди которых группы Radio band, «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов.    

Билеты можно приобрести здесь

Добавим, что концерт пройдет в рамках, благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области.   

Основная ее цель - сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Давайте все вместе поблагодарим тех, кто сейчас поддерживает нас и помогает нам, и скажем #СпасибоМедикам. Подробности на сайте ТКД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области
15 июля 2020
Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области
Игорь Феоктистов стал директором курорта «Хилово»
15 июля 2020
Игорь Феоктистов стал директором курорта «Хилово»
25 градусов тепла обещают метеорологи псковичам
15 июля 2020
25 градусов тепла обещают метеорологи псковичам
Анна Кузыченко рассказала, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября
15 июля 2020
Анна Кузыченко рассказала, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября
Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля
15 июля 2020
Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля
ВИДЕО: Псковские многодетные семьи получили 14-местные «ГАЗели»
15 июля 2020
ВИДЕО: Псковские многодетные семьи получили 14-местные «ГАЗели»
Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля
15 июля 2020
Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля
Туристы заняли почти все гостевые дома в Печорах
15 июля 2020
Туристы заняли почти все гостевые дома в Печорах

Идет загрузка...