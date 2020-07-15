Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля

15:53, 15 июля 2020, ПАИ

18 июля жителей Псковской области ждет важное музыкальное событие - концерт ведущих музыкантов Пскова в формате кинопаркинга, который Театрально-концертная дирекция организует совместно с администрацией Псковской области. Это благотворительный концерт в поддержку медицинских работников региона, пострадавших от COVID19, все собранные средства пойдут на их реабилитацию.

Партнером проекта наряду с другими СМИ выступает и Псковское агентство информации.

На концерте планируется провести розыгрыш сертификатов на многократное посещение спектаклей Псковского театра драмы и концертов областной филармонии, велосипед Stels Navigator, а также бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов.

18 июля, в субботу, в 18:00 на парковочной площадке базы отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты Пскова, среди которых группы Radio band, «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов.

Билеты можно приобрести здесь.

Добавим, что концерт пройдет в рамках, благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области.

Основная ее цель - сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Давайте все вместе поблагодарим тех, кто сейчас поддерживает нас и помогает нам, и скажем #СпасибоМедикам. Подробности на сайте ТКД.