Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля
21 июля с 20:00 до 22:30 в Пскове будет закрыт для движения транспорта участок улицы Труда от улицы Волкова до улицы Школьной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.
Участок улицы перекроют в связи с проведением работ по сносу аварийных деревьев. В качестве объездов псковичам предлагается использовать улицы Олега Кошевого и Школьную.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.