Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля

16:03, 15 июля 2020, ПАИ

21 июля с 20:00 до 22:30 в Пскове будет закрыт для движения транспорта участок улицы Труда от улицы Волкова до улицы Школьной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Участок улицы перекроют в связи с проведением работ по сносу аварийных деревьев. В качестве объездов псковичам предлагается использовать улицы Олега Кошевого и Школьную.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.