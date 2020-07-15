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Общество

Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля

21 июля с 20:00 до 22:30 в Пскове будет закрыт для движения транспорта участок улицы Труда от улицы Волкова до улицы Школьной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Участок улицы перекроют в связи с проведением работ по сносу аварийных деревьев. В качестве объездов псковичам предлагается использовать улицы Олега Кошевого и Школьную.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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