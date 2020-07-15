Два мачете обнаружили псковские пограничники в легковом автомобиле
Псковские пограничники обнаружили в легковом автомобиле два мачете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» при въезде в Россию был остановлен для проверки автомобиль Ford, за рулём которого находился 61-летний россиянин.
В ходе осмотра его автомобиля в дверном кармане багажного отделения специалисты обнаружили три ножа, два из которых внешне напоминали мачете с длиной клинка 50 и 60 см и один нож в кожаном чехле общей длиной 33 см.
Выявленные предметы переданы представителям таможни для проведения соответствующих экспертиз, результаты которых станут основанием для принятия процессуальных решений.