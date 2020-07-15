В крови людей с тяжелой формой коронавируса нашли опасное антитело

16:50, 15 июля 2020, ПАИ

Одно из антител, которое появляется в крови людей, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции COVID-19, не подавляет вирус, а вызывает мощнейшие воспаления. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришли нидерландские биологи.

«Мы обнаружили, что антитела из плазмы крови носителей тяжелой формы COVID-19, которые могут присоединяться к шиповидному белку коронавируса нового типа, при взаимодействиях с клетками-макрофагами вызывают очень мощный воспалительный ответ. Это объясняет, почему в тот момент, когда «включается» адаптивный иммунитет, состояние здоровья многих пациентов резко ухудшается», – пишут исследователи.

Согласно текущим данным, из-за заражения коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2) нарушается работа иммунитета больных, появляются массовые воспаления, микротромбы и другие проблемы, которые угрожают жизни пациента не только вместе с COVID-19, но и сами по себе. Сейчас ученые пытаются понять, почему они возникают и как помешать им появиться.