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Общество

Игорь Феоктистов стал директором курорта «Хилово»

Бывший начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов стал директором профсоюзного курорта «Хилово», сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Единогласным решением совета учредителей в лице областного совета профсоюзов, Федерации независимых профсоюзов России на должность директора санатория «Хилово» назначен Феоктистов Игорь Геннадьевич сроком на 1 год», – отметил Игорь Иванов. 

16 июля Игорь Феоктистов посетит санаторий для знакомства с объектом, аппаратом управления и работниками учреждения. «Будет мной представлен», – добавил Игорь Иванов.

Ранее Игорь Иванов объяснял решение о назначении нового руководства  тем, что организация «не согласна с определённым стилем управления и управленческими решениями прежнего руководства санаториев». В планах облсовпрофа переформатировать работу учреждений, провести комплексный аудит и сделать «необходимые поднастройки».

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