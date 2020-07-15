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Общество

Очередные специальные звания вручили сотрудникам колонии в Серёдке

Нескольким сотрудникам исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области (Серёдка) вручили очередные специальные офицерские звания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, звания сотрудникам вручил начальник ИК-4 Сергей Князев.

«Вручение очередного специального звания указывает на высокую степень уважения и доверия к сотруднику. Отрадно наблюдать офицеров, которые стремятся соблюдать заданную планку, проявлять профессионализм и внимание к людям. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вверх по карьерной лестнице», – обратился к присутствующим Сергей Князев.

Своё первое специальное звание «младший лейтенант внутренней службы» получил начальник караула отдела охраны Юрий Ларионов. Звание «старший лейтенант внутренней службы» получили два сотрудника колонии: выпускник ведомственного ВУЗа ФСИН России Никита Шибко и Игорь Бусько, который до недавнего времени проходил службу в органах безопасности дорожного движения региона. А звание «капитан внутренней службы» было вручено помощнику оперативного дежурного Сергею Зеленову. 

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