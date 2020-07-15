0
17:39
Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области
17:25
Игорь Феоктистов стал директором курорта «Хилово»
17:17
25 градусов тепла обещают метеорологи псковичам
16:38
Анна Кузыченко рассказала, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября
16:03
Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля
15:58
ВИДЕО: Псковские многодетные семьи получили 14-местные «ГАЗели»
15:53
Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля
Еще новости
Общество

Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках перенесли на 2021 год

Фото Андрея Степанова

На 2021 год переносится международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Юбилейная, XXV Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках переносится на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Ранее спортивные соревнования переносили на конец августа 2020 года, однако согласно постановлению администрации города Великие Луки от 13 июля 2020 года мероприятие планируется провести с 12 по 18 июня 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области
15 июля 2020
Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области
Игорь Феоктистов стал директором курорта «Хилово»
15 июля 2020
Игорь Феоктистов стал директором курорта «Хилово»
25 градусов тепла обещают метеорологи псковичам
15 июля 2020
25 градусов тепла обещают метеорологи псковичам
Анна Кузыченко рассказала, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября
15 июля 2020
Анна Кузыченко рассказала, как будут учиться псковские школьники с 1 сентября
Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля
15 июля 2020
Участок улицы Труда закроют в Пскове вечером 21 июля
ВИДЕО: Псковские многодетные семьи получили 14-местные «ГАЗели»
15 июля 2020
ВИДЕО: Псковские многодетные семьи получили 14-местные «ГАЗели»
Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля
15 июля 2020
Сертификаты на многократное посещение театра и филармонии разыграют на концерте 18 июля
Туристы заняли почти все гостевые дома в Печорах
15 июля 2020
Туристы заняли почти все гостевые дома в Печорах

Идет загрузка...