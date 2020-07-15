Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках перенесли на 2021 год

17:29, 15 июля 2020, ПАИ

На 2021 год переносится международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Юбилейная, XXV Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках переносится на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Ранее спортивные соревнования переносили на конец августа 2020 года, однако согласно постановлению администрации города Великие Луки от 13 июля 2020 года мероприятие планируется провести с 12 по 18 июня 2021 года.