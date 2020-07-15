Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области

17:39, 15 июля 2020, ПАИ

Более 600 десантников десантировались во время учений в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Во время тактического учения с подразделениями гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, личный состав, совершив перелет с аэродрома «Кресты» в Пскове, десантировался на площадку приземления «Кислово». Здесь военнослужащие отработали тактические действия по захвату объектов условного противника и удержания указанного района до прибытия основных сил.



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны





































Первыми десантировались разведывательные подразделения на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2», которые скрытно провели разведку объектов противника и передали необходимые разведданные на пункт управления полка.

Следом состоялось десантирование основных сил парашютно-десантного батальона на парашютных системах Д-10 и двух грузовых платформ П-7 на многокупольной системе МКС-350-9 с боеприпасами и запасами материальных средств.

Завершив десантирование, подразделения полка отработали тактические задачи по сбору на площадке приземления и захвату объектов условного противника.

Тактическое учение стало подготовкой к полковому тактическому учению, которое состоится в Псковской области в сентябре.

Всего в учении задействовано более 600 человек личного состава, семь военно-транспортных самолетов Ил-76мд, две платформы П-7 с многокупольной системой МКС-350-9.