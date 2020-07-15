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Общество

Пенсионеры и бизнес получат отсрочку по долгам

Елена Бибикова.

Сегодня, 15 июля 2020 года, Совет Федерации принял закон о предоставлении рассрочки по погашению задолженности по налогам, страховым взносам и кредитам в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместить председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Закон об «исполнительных каникулах» распространяется на должников индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, чья деятельность включена в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. А также на пенсионеров по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

Мораторий на взыскание долгов с должников-пенсионеров вводится до 1 июля 2022 года на сумму не более 1 млн рублей при отсутствии других источников дохода, недвижимого имущества и совокупном размере пенсии менее двух МРОТ.

«Рассрочка предоставляется однократно и без обращения в суд, выдавший исполнительный документ. На срок, указанный в заявлении с приложенным  графиком погашения задолженности, но не более, чем на 24 месяца», - отметила Елена Бибикова.

Согласно принятому закону до конца 2020 года судебные приставы не смогут выполнять принудительное производство в отношении должника, связанное с арестом или изъятием имущества, за исключением транспортного средства.

Рассрочка платежей по кредитам, налогам и страховым взносам для субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей вводится до 1 августа 2021 года, сумма долга не должна превышать 15 млн рублей.

«Однако эти меры не распространяются на предпринимателей, которые сознательно уклонялись от уплаты налогов или скрывали имущество, или же у них есть долги по выплате зарплаты своим сотрудникам», - рассказала Елена Бибикова и подчеркнула: «Одобренный сегодня Советом Федерации закон позволит защитить наиболее уязвимые категории жителей страны, снизить нагрузку на пострадавшие отрасли бизнеса и минимизировать негативные последствия распространения коронавирусной инфекции».

Чтобы получить рассрочку, необходимо обратиться в Федеральную Службу судебных приставов. «Исполнительные каникулы» затронут 2,7 млн организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и более 1,5 млн пенсионеров.

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