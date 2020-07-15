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Общество

У четверти жителей России есть иммунитет к коронавирусу

В России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет около 26 %. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции, пишет газета «Известия».

«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26 %», – сказала глава Роспотребнадзора.

Анна Попова уточнила, что максимальные показатели наблюдаются в крупных городах, в сельской местности число граждан с иммунитетом к коронавирусу ниже. По её словам, больше всего коллективный иммунитет развит у детей до шести лет (до 42 % из числа обследованных), а также у детей от 7 до 13 лет (до 38 %).

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