Нарушения в сфере оборота лекарств выявлены в аптеке в Пустошкинском районе

20:34, 15 июля 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе в одной из аптек прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в сфере оборота лекарств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в аптеке некоторые лекарства хранились в незащищенном от света месте. Кроме того, в размещённый в аптеке список категорий граждан, имеющих право на первоочередное обслуживание, не включены Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.