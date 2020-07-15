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Общество

Нарушения в сфере оборота лекарств выявлены в аптеке в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе в одной из аптек прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в сфере оборота лекарств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в аптеке некоторые лекарства хранились в незащищенном от света месте. Кроме того, в размещённый в аптеке список категорий граждан, имеющих право на первоочередное обслуживание, не включены Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

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