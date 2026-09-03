Псковские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении долга
Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Возле здания областного УМВД, у памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время, состоялось торжественное возложение цветов. Мероприятие приурочено к ежегодному Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
«Находясь на переднем крае борьбы с преступными проявлениями, сотрудники полиции ежедневно подвергают свою жизнь риску. К сожалению, не обходится и без потерь», – отметили в управлении. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.
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