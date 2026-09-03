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Общество

Более 1000 школьников Псковской области смогут попробовать себя в разных профессиях

В новом учебном году в Псковской области значительно расширят участие школьников в профессиональных пробах. В 2026–2027 учебном году попробовать свои силы в различных профессиях смогут 1054 ученика 8–11-х классов – это более чем в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщили в региональном минобре.

Фото: Псковский агротехнический колледж

Профпробы проходят в регионе в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». В прошлом учебном году участниками таких мероприятий стали более 650 школьников.

В этом году занятия планируется организовать на 12 площадках учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Псковской области.

Школьникам предложат познакомиться с широким спектром профессий и непосредственно попробовать себя в выбранной сфере. В предварительный перечень компетенций вошли фармацевтика, медицинский и социальный уход, лечебное дело, хлебопечение, преподавание в начальных классах, ветеринария, сельскохозяйственные биотехнологии, спасательные работы, эксплуатация сельскохозяйственных машин и другие направления.

Профессиональные пробы позволяют подросткам получить не только теоретическое представление о будущей специальности, но и практический опыт. Такой формат помогает сделать профориентацию последовательным процессом: школьник может оценить собственные интересы и способности, попробовать выполнить профессиональные задачи и понять, какое направление ему подходит.

Кроме того, участие в профпробах показывает подросткам, что предприятия и специалисты, готовые поделиться своим опытом, находятся рядом. Это позволяет школьникам еще до окончания школы увидеть реальные возможности для дальнейшего обучения и профессионального развития в регионе.

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