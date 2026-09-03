ПсковГУ вновь организует всероссийский спортивный заезд «Дружина Довмонта»

11:10, 03 сентября 2026, ПАИ

В декабре в Печорах вновь соберутся юные спортсмены-борцы со всей России. ПсковГУ станет организатором второго всероссийского тематического заезда «Дружина Довмонта», который пройдет на площадке всероссийского проекта «Истоки.Школа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

О проведении заезда договорились на совещании при митрополите Псковском и Порховском Матфее.

Участниками проекта станут 150 молодых спортсменов из разных регионов страны. В течение заезда для них проведут спортивные соревнования и тренировки, а также духовно-патриотические и профориентационные мероприятия.

«Дружина Довмонта» – это уникальный проект, в котором спорт становится основой патриотического и духовно-нравственного воспитания. Мы будем рады вновь приветствовать молодых спортсменов», – отметил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

Первый заезд «Дружины Довмонта» состоялся в Печорах в декабре 2025 года. Тогда в нем приняли участие 114 спортсменов из семи регионов России. Программа была рассчитана на пять дней и включала соревнования по самбо, встречи с заслуженными мастерами спорта, мастер-классы, интеллектуальные игры, экскурсии и духовные беседы.

В 2026 году проект расширит состав участников – их число увеличится до 150 человек. При этом сохранится его комплексный формат, объединяющий спортивную подготовку, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также знакомство с возможностями профессионального развития.

Организаторами заезда традиционно выступят ПсковГУ, правительство Псковской области, Псковская митрополия, Общество спортивных единоборств «Отечество» и Всероссийская федерация самбо.

Проект поддерживает Министерство науки и высшего образования РФ. «Дружина Довмонта» также входит в состав федерального проекта «Выбор сильных».