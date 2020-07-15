800 жалоб поступило в псковский Роструд за полгода

21:31, 15 июля 2020, ПАИ

В Государственную инспекцию труда в Псковской области в первой половине 2020 года поступило 800 заявлений о несоблюдении работодателями трудового законодательства и требований охраны труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в июне в Роструд поступило 111 обращений граждан о нарушении их трудовых прав. По результатам рассмотрения обращений назначены 24 внеплановые проверки, согласованные с прокуратурой Псковской области, возбуждено 8 административных производств, заявителям направлено 68 разъяснений.

Чаще всего за полгода в псковский Роструд поступали жалобы по вопросам невыплаты заработной платы, задержки расчета при увольнении, невыплаты пособия по уходу за ребенком, выплаты заработной платы ниже МРОТ, невыдачи трудовой книжки в день увольнения, несвоевременной оплаты больничного листа, невыданных копий документов, связанных с работой, необеспечения средствами индивидуальной защиты, режима труда и отдыха, нарушения работодателями указов в связи с пандемией коронавируса.